Çubuk'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çubuk'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı

AA, Hüseyin Yiğiner - Güncel
 - Güncelleme:
Çubuk'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C. ile "silahlı terör örgütüne FETÖ/PDY'ye üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

Uyuşturucu, Hisarcık, Ankara, Çubuk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title