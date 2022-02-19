Çubuk'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C. ile "silahlı terör örgütüne FETÖ/PDY'ye üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.