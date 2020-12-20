Çubuk'ta hafta sonu sokaklar ve parklar boş kaldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak, meydanlar ve parklar da sessizlik hakim oldu.