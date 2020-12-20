Çubuk'ta hafta sonu sokaklar ve parklar boş kaldı
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Çubuk'ta hafta sonu sokaklar ve parklar boş kaldı

20.12.2020 19:31 | Son Güncelleme: 20.12.2020 19:35

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak, meydanlar ve parklar da sessizlik hakim oldu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak, meydanlar ve parklar da sessizlik hakim oldu.

Çubuk'ta hafta sonu sokaklar ve parklar boş kaldı
Çubuk'ta hafta sonu sokaklar ve parklar boş kaldı
Çubuk'ta hafta sonu sokaklar ve parklar boş kaldı
Çubuk'ta hafta sonu sokaklar ve parklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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