Çubuk'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına uyuldu
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Çubuk'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına uyuldu

20.12.2020 19:55 | Son Güncelleme: 20.12.2020 19:58
Çubuk'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına uyuldu

Çubuk'ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile cadde, sokak, meydanlar ve parklarda sessizlik hakim oldu.

Çubuk'ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile cadde, sokak, meydanlar ve parklarda sessizlik hakim oldu.

İşlek caddelerde tedbir alan polisler araçları durdurarak sürücülerin ehliyet ve sokağa çıkma izinlerini kontrol etti.

İlçenin işlek caddeleri Atatürk, Cengiz Topel, Sanayi, Kıbrıs caddeleri ile Ankara, Adnan Menderes ve Şeyh Şamil bulvarları hafta sonu boş kaldı.

İlçede sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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