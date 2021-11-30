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Çubuk'ta gökkuşağı güzel görüntü oluşturdu

AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Çubuk'ta gökkuşağı güzel görüntü oluşturdu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde gün içerisinde etkili olan yağmur ve fırtınanın ardından beliren gökkuşağı, güzel görüntü oluşturdu.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde gün içerisinde etkili olan yağmur ve fırtınanın ardından beliren gökkuşağı, güzel görüntü oluşturdu.

Çubuk'ta gün içerisinde şiddetli yağmur ve fırtınan ardından akşam saatlerinde güneşin kendini göstermesiyle gökkuşağı meydana geldi.

İlçenin birçok noktasından görülen gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.

Çubuk'ta gökkuşağı güzel görüntü oluşturdu

Çubuk'ta gökkuşağı güzel görüntü oluşturdu

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AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri

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