Çubuk'ta gökkuşağı güzel görüntü oluşturdu
AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Ankara'nın Çubuk ilçesinde gün içerisinde etkili olan yağmur ve fırtınanın ardından beliren gökkuşağı, güzel görüntü oluşturdu.
ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde gün içerisinde etkili olan yağmur ve fırtınanın ardından beliren gökkuşağı, güzel görüntü oluşturdu.
Çubuk'ta gün içerisinde şiddetli yağmur ve fırtınan ardından akşam saatlerinde güneşin kendini göstermesiyle gökkuşağı meydana geldi.
İlçenin birçok noktasından görülen gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.