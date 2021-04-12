Çubuk'ta fırınlar denetlendi
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Çubuk'ta fırınlar denetlendi

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Çubuk'ta fırınlar denetlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ramazan Ayı öncesinde fırınlarda bir taraftan hijyen ve gıda güvenliği denetimi yapılırken, diğer taraftan da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde ramazan Ayı öncesinde fırınlarda bir taraftan hijyen ve gıda güvenliği denetimi yapılırken, diğer taraftan da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Fırın sahipleriyle bir araya gelen Çubuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, fırınlarda uyulması gereken tedbirleri sıralayarak, denetimlerin ara vermeden ramazan ayı boyunca devam edeceğini söyledi.

İlçede 5 ekmek fırını olduğunu ve sık sık denetimlerin yapıldığını anlatan Kılıç, Belediye olarak bir taraftan denetimleri sürdürdüklerini diğer taraftan da oluşturulan 4 ayrı ekip ile fırınlarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Halkın sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Kılıç, koronavirüs tedbirleri kapsamında ellerinden gelen bütün önlemleri almaya çalıştıklarını bildirdi.

Kılıç, "Ekiplerimiz bir haftadır fırınlarımızın denetimlerini yaparak eksiklerini ve yapılması gerekenleri tespit ettiler. Biz de bu gün fırın sahipleriyle bir toplantı düzenledik ve yapmaları gerekenleri tek tek anlattık. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gıda üretim ve satışı yapan iş yerlerimize çok iş düşmektedir. Bizler de belediye olarak esnaflarımıza elimizden geldiğince dezenfekte noktasında destek oluyoruz. Ramazan boyunca gün aşırı işletmelerimiz dezenfekte edilerek sorunsuz bir Ramazan ayı geçirmek istiyoruz."

Toplantı sonrası fırınlara yönelik denetim yapan ekiplerin denetimlerine eşlik eden Kılıç, yapılan denetimlerde Kovid-19 tedbirlerinin yanı sıra hijyen, üretim alanları, ekmek ve pide gramajlarının kontrol edildiğini kaydetti.

Yapılan denetimlerde Zabıta ekipleri üretim alanlarında hijyen kurallarına, hamur kazanları, tezgahlar başta olmak üzere tek tek baktı. Ekmek gramajları ve tartılarda kontrol edilirken, Kovid-19 tedbirleri ve geçerli genelge kuralları hakkında bilgi veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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