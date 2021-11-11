Çubuk'ta fidanlar toprakla buluşturuldu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla geçen yıl yanan ormanlık alanda 65 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Çubuk Orman İşletme Şefliğince Yıldırım Evci Göleti çevresindeki ormanlık alanda fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, daire amirleri, güvenlik görevlileri ve vatandaşlar fidan dikti.

Çubuk Orman İşletme Şefi Volkan İlhan, geçen yıl yanan ormanlık alanda fidan dikim çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Daha önce olduğu gibi bölgenin gür bir ormana kavuşması için var güçleriyle çalıştıklarını aktaran İlhan, şunları kaydetti:

"Yangın nedeniyle tahrip olan bölgede biz fidan dikimini geçtiğimiz günlerde başlatmıştık. Bugüne kadar 64 bin fidanı bu bölgeye diktik. Bu gün de bin adet fidanı gönüllülerimizle dikiyoruz. Allah nasip ederse bu alanı ilerde gördüğümüz ormanlık alanlar gibi eski haline getireceğiz. Dikilen fidanları ve mevcut ormanlarımızı korumak noktasında hepimize çok büyük görevler düşüyor."

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