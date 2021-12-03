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Çubuk'ta Engelsiz Yaşam Merkezi açıldı

AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Çubuk'ta Engelsiz Yaşam Merkezi açıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde engelli vatandaşların ve ailelerinin ücretsiz yararlanabileceği Engelsiz Yaşam Merkezi hizmete sunuldu.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde engelli vatandaşların ve ailelerinin ücretsiz yararlanabileceği Engelsiz Yaşam Merkezi hizmete sunuldu.

Merkezin açılış törenine Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, CHP İlçe Başkanı Vural Çokcan ile engelli dernekleri yöneticileri ve üyeleri ile davetliler katıldı.

Demirbaş, en büyük engelin ön yargılardan kaynaklandığını belirterek, "Merkezimiz ilçemizde önemli bir eksikliği giderecek inşallah. Burada hem meslek edindirme kursları açılırken hem de sosyal ve kültürel çalışmalar yapılacak. Ailelerimiz de engelli çocuklarıyla bu mekanda sosyal ve kültürel faaliyetlere katılabilecek." dedi.

Demirbaş, merkezdeki tüm hizmetlerin ücretsiz olduğunu ve belediye tarafından karşılandığını sözlerine ekledi.

Kurdele kesilerek açılışı gerçekleştirilen merkezde bedensel engelli Bünyamin Çevik ve ekibi de konser verdi.

Çubuk'ta Engelsiz Yaşam Merkezi açıldı

Çubuk'ta Engelsiz Yaşam Merkezi açıldı

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AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri

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