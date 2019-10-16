Çubuk'ta Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlandı

16.10.2019 10:40

Çubuk ilçesinde "Dünya Kadın Çiftçiler Günü" kutlandı.

Çubuk Ziraat Odası'nda gerçekleştirilen programda ilçede çiftçilik yapan kadınlar bir araya geldi.

Programda Ziraat Odası tarafından düzenlenen eğitimlere katılan kadın çiftçilere sertifikaları verildi, yılın en iyi üretim yapan kadın çiftçileri de çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, kadın çiftçilerinin daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

İlçelerinde faaliyet gösteren 40 kadın çiftçinin üretime katkıları nedeniyle ödüllendirildiğini ifade eden Gülle, çiftçiliğin kutsal bir meslek olduğunu anlatarak, "Özellikle kadın çiftçilerimiz alın teri dökerek ekmeklerini kazanıyorlar. Sonucunda da bu alın terinin huzuru içinde yaşıyorlar. Bu huzur, yaptıkları işin kutsallığından kaynaklanıyor. Tarımdaki sorunları çözmenin tek çözümü kadın çifti, üretici sayısını artırmaktır." dedi.

Oda olarak kadın üreticilere yönelik çeşitli eğitimler verdiklerini kaydeden İlçe Ziraat Odası Proje Danışmanı Nejla Tozlu Teoman ise "Kadınlarımıza çiftçiliğin önemini, üretim yapmaları gerektiğini, köyden kentlere göçün iyi bir şey olmadığını ve üretime dayalı faaliyetlerin getirisini anlatıyoruz. Alternatif ürünler hakkında da bilgi veriyoruz. Özellikle aromatik bitkiler hakkında eğitim veriyoruz. Düzenlediğimiz programlarla kendilerinin de birer birey olduğunu, çiftçiliğin ne kadar önemli olduğunu onlara hissettiriyoruz." diye konuştu.

Programın sonunda katılımcılara yemek ikram edildi.

Kaynak: AA