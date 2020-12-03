Çubuk'ta Dünya Engelliler Günü'nde özel sporculara hediye verildi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen programda Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından özel sporculara hediye verildi.

Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde düzenlen programa engelli sporcular ile aileleri katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Keleş, engellilerin her zaman kalplerinde olduğunu söyledi.

Özel çocukların özel sporlar yaparak kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Kaymakam Keleş, "Biz devlet olarak, yerel yönetimler olarak engelli bireylerimizin hayat standartlarını yükseltmek, onların eğitime ve sosyal hayata adapte olmalarını sağlamak zorundayız. Bir medeniyetin ölçüsü engellilere verdiği önemle, onların hayat standartlarıyla ölçülüyor. Onların ihtiyaçları bizim ihtiyaçlarımız. Her türlü ihtiyaçları ve sıkıntıları konusunda bize hemen ulaşabilirler." diye konuştu.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş da ilçede engelli yaşam merkezi projesine başlayacaklarını söyledi.

Engelli sporcuların zaman zaman antrenmanlarını izlediğini ve çok mutlu olduğunu kaydeden Başkan Demirbaş, "Yeni bir engelli yaşam merkezi sizlerin hizmetinde olacak. Sizlerin zaman geçireceği, kitap okuyacağı, güzel vakit geçirip rahat edebileceğiniz bir ortamı oluşturmak adına çalışmaya başladık ve en kısa zamanda sizlerin hizmetine sunacağız." dedi.

Konuşmaların ardından 20 engelli sporcuya hediyeleri verildi.

Ayrıca programda engelli sporcuların antrenörlerine de paket verildi.

Öte yandan ilçede akülü sandalye kullanan ve aküsünün ömrü dolan engellilere belediye tarafından temin edilen aküler dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner