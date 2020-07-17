Çubuk'ta düğünlerde "bayrak dikme geleneği" sürdürülüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çubuk'ta düğünlerde "bayrak dikme geleneği" sürdürülüyor

Çubuk ilçesinde uzun yıllardır sürdürülen, düğünün başladığını ilan eden düğün evine bayrak dikme geleneği, pandemi döneminde az katılımla da olsa devam ediyor.

Çubuk'ta düğünlerde
17.07.2020 19:19 | Son Güncelleme: 17.07.2020 20:16

Çubuk ilçesinde uzun yıllardır sürdürülen, düğünün başladığını ilan eden düğün evine bayrak dikme geleneği, pandemi döneminde az katılımla da olsa devam ediyor.

Geleneğe göre, bayrak dikme, önce mahalle veya köyde düğün sahibi ailenin üyelerinin öncülüğünde cami cemaati ve akrabalar vakit namazının ardından toplanılıyor ve imam eşliğinde tekbirlerle düğün evinin önüne gelerek burada dua ediyor.

Dua ile düğün evinin en yüksek yerine damat tarafından bayrak dikiliyor. Ayrıca dev bir Türk bayrağı da evin ön yüzüne asılıyor.

Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi'nde yaşayan Muzaffer Uçar da oğlu Ramazan Uçar'ın düğününde dedelerinden gördüğü bu bayrak asma geleneğini devam ettirdi.

Muzaffer Uçar, gazetecilere, az sayıda katılımcıyla da olsa bu önemli geleneği yaşatmak istediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bayrak asta töreni atalarımızdan, dedelerimizden gelen bir adet ve bunu elimizden geldiğince sürdürmeye çalışıyoruz. Düğünden önce yapılan bu gelenekle komşularımız ve yakınlarımızın katılımıyla damat tarafından bayrak evin en yüksek noktasına dikilir. Böylelikle bu evde düğün olduğunu ve tüm dostlara kapının açık olduğunun mesajı verilir. Bayrak asmanın ardından da katılan herkese yemek ikram edilir. Kovid-19 nedeniyle maskemizi, mesafemizi ve tüm kurallara uyarak geleneğimizi sürdürmeye çalıştık."

Gelin alamaya giden düğün alayında da bayrağın taşındığını hatırlatan damat Ramazan Uçar ise "Bizim geleneğimizde bayrağın önemi ve değeri çok fazladır. Bu güzel geleneğimizin unutulmaması adına kendi düğünümde de bu geleneği yaşatmak istedim. Biz geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz, inşallah çocuklarımız da bu geleneği sürdürür." diye konuştu.

Asılan bayrakla düğünün başladığının ilan edildiğini anlatan Uçar, "Bu adeti yaşatmak için bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan başta Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'a, bu merasimimize katılan hısım akraba ve dostlarımız ile hocalarıma teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi Güncel
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda Güncel
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 3. Sayfa
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı Politika
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir Güncel
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar Magazin
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
Eski Beşiktaşlı Nihat Kahveci: İspanya'dayken Fenerbahçe'den teklif aldım
Eski Beşiktaşlı Nihat Kahveci: İspanya'dayken Fenerbahçe'den teklif aldım
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Mehmet Han Bülent Turan Fatih Sultan Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Ahmet Kural Serdar Ortaç Demet Akalın
Spor İrfan Buz Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Türk İzmir Adana 15 Temmuz
Şu an buradasınız: Çubuk'ta düğünlerde "bayrak dikme geleneği" sürdürülüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 20:16:12. #1.14#
title