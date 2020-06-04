Çubuk'ta değirmenler sezona hazırlanıyor Ankara'nın Çubuk ilçesinde yıllardır faaliyetini sürdüren bulgur değirmeni, yeni sezona hazırlanıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yıllardır faaliyetini sürdüren bulgur değirmeni, yeni sezona hazırlanıyor.

Çubuk'a bağlı Tahtayazı Mahallesi'nde 25 yıldır bulgur yapmak için çarklarını döndüren değirmende, yeni sezon için hazırlıklar başladı.

Dede ve baba mesleği un değirmenciliği mesleğini sürdüren değirmenci Süleyman Çayır (58), yıpranan ve yeni aldığı değirmenin taşlarını çekiçleyerek sezona hazırlamaya çalışıyor.

Süleyman Çayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulgurların en iyi şekilde ve doğru bir şekilde öğütülebilmesi için taşların ustalıkla çekiç darbeleriyle işlenmesi gerektiğini belirterek, taşların hazırlanma işinin de ayrı bir ustalık gerektirdiğini söyledi.

Çayır, kendi taşlarıyla birlikte bölgedeki değirmenlerin taşlarını da işlediğini dile getirerek, üretici olarak yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Küçük işletme değirmenlerin zamanla yok olduğuna işaret eden Çayır, "Bu değirmen taşların zaman zaman bakımları yapılması gerekiyor. Üretime bağlı olarak zamanla taşlar deforme oluyor, çekiçle taşları işleyerek ilk günkü haline getiriyoruz. Hem makinelerimizin hem de taşlarımızın bakımlarını yaparak üretime hazır hale getiriyoruz. Allah nasip ederse bir haftaya kadar sezonu açacağız. Koronavirüsle birlikte bulgur satışlarında da artış gözlemlendi. Özellikle yerli üretime ve doğal ürünlere olan talep de artış yaşandığını hepimiz biliyoruz. Bu nedenle de inşallah bu yıl ürünlerimize olan talebin artmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA