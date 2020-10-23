Çubuk'ta Cumhuriyet Bayramı Kutlama Komitesi toplandı
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Çubuk'ta Cumhuriyet Bayramı Kutlama Komitesi toplandı

23.10.2020 17:01 | Son Güncelleme: 23.10.2020 17:04
Çubuk'ta Cumhuriyet Bayramı Kutlama Komitesi toplandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Komitesi Toplantısı, Kaymakam Adem Keleş başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Komitesi Toplantısı, Kaymakam Adem Keleş başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Çubuk Kaymakamlığındaki toplantıda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında yapılması gereken etkinlikler ele alındı.

Toplantıda değerlendirmede bulunan Kaymakam Keleş, pandemi kuralları çerçevesinde Cumhuriyetin 97'inci yıldönümünü en iyi şekilde kutlayacaklarını söyledi.

Cumhuriyet Bayramının önemine değinen Kaymakam Keleş, "Cumhuriyet Bayramımızı pandemi tedbirlerine en üst seviyede riayet edilerek Atatürk Parkı'nda düzenleyeceğiz. Öğrencilerimizin düzenleyeceği programlar olacak ve seymen ekibimiz gösteri sunacak. Bu yıl da inşallah gerekli önlem ve tedbirleri alarak tüm ilçe halkımızla aynı alanda olamasak da gerekli yayın organlarını kullanarak gönülden coşkuyla kutlayacağız." diye konuştu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise "Biz de Cumhuriyet Bayramımızı birlik içinde coşku ile kutlamak, değerlerimize sahip çıkmak, geleceğimizi inşa edecek olan gençlerimizde milli bilinç oluşturmak adına ilçemizi şanlı bayraklarımızla donatacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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