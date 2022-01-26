Çubuk'ta çocuklar karın keyfini çıkardı

ÇUBUK, ANKARA (AA) - Çubuk ilçesinde çocuklar karda kızakla kayıp kar topu oynadı.

Ankara'da bir süredir devam eden kar yağışı Çubuk ilçesindeki ormanlık alanlar ve Çubuk2 Barajı çevresinde güzel görüntüler oluşturdu.

Bölgeye gelen ilçe sakinleri manzaranın keyfini çıkardı, fotoğraf çekti.

Çocuklar ise kızakla kayıp kar topu oynadı.

Öte yandan Çubuk2 Barajı'nın su seviyesi, son günlerdeki yağmur ve kar yağışının ardından yükseldi.