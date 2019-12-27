Çubuk'ta "çocuk eğitimi" kursiyerlerine sertifikaları verildi

27.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:05

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen "çocuk eğitimi" kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Avrupa Birliğinin mali desteğiyle Çubuk Halk Eğitim Merkezi, İŞKUR ve Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle eğitimli çocuk bakıcılarının teşviki yoluyla kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi projesi kapsamında düzenlenen, "0-36 Ay Çocuk Eğitimi Kursu"nu tamamlayan 41 kursiyer için sertifika töreni düzenlendi.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Mümine Nurdan Doğukan, Sosyal Hizmetler Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen törende, Ankara, İstanbul ve İzmir'de uygulanan proje kapsamında en fazla 3 bin 700 bakıcının istihdam edileceğini bildirdi.



Proje kapsamında Ankara'da düzenlenen ilk üç kurstan birinin Çubuk'ta açıldığını belirten Doğukan, "Bakanlık olarak kadın istihdamını yürütülmesi üzerine çeşitli projeler yürütüyoruz. Bunlardan biri kurumsal çocuk bakım hizmetleri yolu ile kayıtlı kadın istihdamını destekleme projesidir. Diğeri ise eğitimli çocuk bakıcılarının teşviki yoluyla kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi projesi. Birinci projede 10 bin 250 anne ve çocuğa destek veriyoruz. Bu projemizde ise 3 bin 700 anneye, çocuğa ve bakıcıya bir program geliştirdik. Bu projeyle 6 bin kadına evde çocuk bakıcısı olarak ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş de çalışan annelerin en önemli sorununun evde çocuklarına bakacak birisinin bulunmaması olduğunu söyledi.

Eğitimli kişilerin çocuklara bakacak olmasının önem taşıdığını dile getiren Keleş, "Bakıcıların kayıt altına alınması ise öteden beri konuşulan bir konuydu. Kursiyerlerimiz öğrendiklerini uygulamaya geçirdiklerinde ülkemiz ve kendi adlarına ekonomik katkı sağlayacak, çocuk eğitiminde verim ve kalite artacaktır." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise çocukların eğitimli kişiler tarafından bakılmasının önemli olduğunu dile getirerek, kursiyerleri tebrik etti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Mescioğlu da istihdama katkı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Eğitimi tamamlayan çocuk bakıcıları, sertifikaları ile Sosyal Güvenlik Kurumu Proje Ofislerine başvuruda bulunacaklar ve 100 avro harçlık alacaklar. Çocuklarına baktırmak isteyen kamuda çalışan anneler de aynı kuruma başvurarak çocuk bakıcısını evinde çalıştırmaya başlayacak. Çalışan annelere 0-36 ay aralığında en fazla 32 ay boyunca ayda 200 avro proje kapsamında hibe verilecektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.

Kaynak: AA