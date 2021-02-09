Çubuk'ta çıkan kavgada bir kişi yaralandı
09.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:45
Çubuk ilçesinde çıkan kavgada başına çekiçle vurulan kişi yaralandı.
Çubuk ilçesinde çıkan kavgada başına çekiçle vurulan kişi yaralandı.
Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Caddesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada H.Ş, başına aldığı çekiç darbesiyle yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı kişi, sağlık ekibince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kavgaya karıştıkları belirlenen V.D. ve A.D. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner