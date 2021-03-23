Çubuk'ta çiftçilere seracılık ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu veriliyor
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Çubuk'ta çiftçilere seracılık ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu veriliyor

23.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:00
Çubuk'ta çiftçilere seracılık ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu veriliyor

Çubuk ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve Ziraat Odasının iş birliğinde seracılık ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu açıldı.

Çubuk ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve Ziraat Odasının iş birliğinde seracılık ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu açıldı.

İlçede sera kurmak ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapmak isteyen kursiyerlere, Çubuk Ziraat Odası Çiftçi Eğitim Merkezinde 4 ay sürecek kursta bitki koruma, besleme, sulama otomasyonu, ürün pazarlama, sera kurumu, ve toprak analizleri eğitimi veriliyor.

Ziraat Mühendisi Necla Tozlu Teoman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çubuk'ta kırsal kalkınma hareketini başlatmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda çiftçilere yönelik eğitim başlattıklarını belirten Teoman, "Çiftçilerimize seracılık eğitimi, iyi tarım ve organik tarım uygulamaları, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği gibi çeşitli konularda eğitim veriyoruz. Çok sayıda kursiyerimiz burada eğitim alıp üretime başladı." ifadelerini kullandı.

Kursa kızıyla katılan Cevdet Bozkurt da daha önce beyaz eşya ticareti ve müteahhitlik yaptığını, emekli olduktan sonra boş durmayarak kızıyla sebze yetiştirmek istediği için kursa geldiğini anlattı.

Kursiyer Rukiye Öztürk de "Seracılık eğitimi alarak kendi sebzemi bilinçli bir şekilde üretmek istiyorum." dedi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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