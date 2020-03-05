Çubuk'ta çevre kirliliğine müsaade edilmeyecek

05.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:40

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaklaşan ilkbahar öncesi ahır ve çiftliklere yönelik çevre ve hijyen denetimi yapılamaya başlandı.

Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden oluşan teknik personellerce kurulan komisyon tarafından ilçe merkezinde bulunan ahır ve çiftliklere yönelik denetimler başlatıldı.

Denetimlerde merkezde bulunan ahırların atıklarını şehir dışında belirlenen alanlara kontrollü bir şekilde çıkarılması gerektiği de yer sahiplerine aktarıldı.

İşleme sahiplerine, ahırlara haşereyle mücadele kapsamında periyodik ilaçlamalarının yapılması ve çevre ve hijyen kurallarına uymaları noktasında uyarıların yer aldığı tebliğler de yapıldı.

Denetim ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ahır ve çiftliklerin mevcut durumlarının iyileştirilmesi, hayvanların dışkılarının çevreye gelişigüzel bırakılmaması konusunda yer sahiplerine uyarılarda bulundu.

Başkan Demirbaş, insan sağlığını ilgilendiren konularda denetimlerin artarak süreceğini bildirdi.

Denetimlerin merkez 7 mahallede yoğunlaştırıldığını aktaran Başkan Demirbaş, çevre kirliliğine müsaade edilmeyeceğini söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Baharın gelmesi, yazın yaklaşması havaların ısınmasıyla birlikte sağlık yönünden sineklenmenin önlenmesi amacıyla Sağlık İşleri, Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüklerimiz tarafından hayvan ahırlarının denetimini artırdık. Bu gün bizzat bende yerinde inceleme yaptım. Havalar ısındığı zaman sinek ve larvalarıyla mücadele etmek daha zor oluyor. Baştan bu işlerin tedbirini alırsanız iyi sonuçlar veriyor. Arkadaşlar ile bu konuda bir komisyon kurduk ve komisyon çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah gerekli tedbirler alarak ilçemiz geçtiğimiz yaz olduğu bu dönemde de sinek ve haşereler yönünden rahat edecek. Denetimde amacımız insanların kendilerinin yaşadıkları ortamı, çevrelerini temiz tutmayı sağlamaktır."

Kaynak: AA