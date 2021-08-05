Çubuk'ta cephe yenileme projesi tanıtıldı
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Çubuk'ta cephe yenileme projesi tanıtıldı

Çubuk'ta cephe yenileme projesi tanıtıldı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçe merkezinde yapımına başlanılacak cephe giydirme projesi hakkında esnafı bilgilendirdi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçe merkezinde yapımına başlanılacak cephe giydirme projesi hakkında esnafı bilgilendirdi.

Demirtaş, Çubuk Belediyesi Meclis ve Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda çarşı esnafıyla araya geldi.

İlçe merkezindeki kötü görüntüyü ortadan kaldırmak ve turizmle ekonomiyi hareketlendirmek istediklerini belirten Demirtaş, cephe yenileme projesini hayata geçireceklerini söyledi.

Yaptıkları her çalışmada ilçe halkının istek ve taleplerine önem verdiklerini vurgulayan Demirbaş, şunları kaydetti:

"Bu gün de ilçe merkezinde yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alanda 106 yapıyı kapsayacak ve 2 etapta yapacağımız cephe giydirme ve sokak sağlıklaştırma projesine birlikte karar verelim istedim. Şehrimizin merkezindeki görünümüne güzellik katacak projemiz için herkesle fikir alışverişinde bulunuyoruz. Dış cephe giydirmesi projesi için çok önemli mesafe kat ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bir kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından finanse edilecek projemiz, şehrimizde farklı bir hava oluşturacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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