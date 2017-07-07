Çubuk'ta Cami Yararına Kermes

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kadınlar, mahallelerine yapılan cami inşaatına destek için açtıkları kermesle yardım topluyor.



Atatürk Mahallesi'nde yapımı devam eden cami inşaatı yararına, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nin önünde kermes düzenlendi.



Takva Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hasan Özyürek, kermesin 3 gün açık kalacağını belirtti.



Özyürek, "Sağ olsunlar mahalleli kadınlarımız toplanıp mahallemizde yapımı devam eden camimize yardım için kermes düzenlediler. Evlerimizde ve burada yaptıkları el emeği göz nuru yemek, tatlı çeşitlerini burada satıyorlar. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.



İlçe Müftüsü Muharrem Genç de özverili gayretler sayesinde caminin kısa sürede tamamlanarak hizmete gireceğini söyledi.



Belediye Başkanı Tuncay Acehan da Çubuklu hanımların ne kadar yardım sever olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getirerek, "İnşallah bu birlik ve beraberlik devam ettikçe ilçemizde nice camiler nice Kur'an kursları yapılarak milletimiz için hizmete açılır." dedi.