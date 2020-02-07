Çubuk'ta bir kişi, lise öğrencisi kızını silahla öldürdü
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Çubuk'ta bir kişi, lise öğrencisi kızını silahla öldürdü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir baba, lise öğrencisi kızını silahla öldürdü.

07.02.2020 02:55 | Son Güncelleme: 07.02.2020 02:57
Çubuk'ta bir kişi, lise öğrencisi kızını silahla öldürdü

'nın ilçesinde bir baba, lise öğrencisi kızını silahla öldürdü.

Çubuk'a bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan H.Y. (51), polisi arayarak kızı Şeyma Y'yi (18) Kargın Mahallesi yolu üzerinde tabancayla öldürdüğünü söyledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, H.Y'yi gözaltına aldı.

Kafasına ve beline mermi isabet eden 12. sınıf öğrencisi Şeyma Y'nin yol kenarında bulunan cesedi, olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde ve zanlının kızını bölgeye getirdiği minibüste inceleme yaptı. Ekiplerin incelemeleri sırasında Çubuk-Kargın yolu trafiğe kapatıldı.

Genç kızın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çubuk'ta bir kişi, lise öğrencisi kızını silahla öldürdü
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