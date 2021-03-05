Çubuk'ta bir firma hayvan atıklarından enerji ve gübre üretiyor
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Çubuk'ta bir firma hayvan atıklarından enerji ve gübre üretiyor

05.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:11

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kurulan biyogaz tesisinde, çiftliklerden toplanan günlük 500 ton atık, 3 bin kilovat/saat elektrik ve 50 ton organik gübreye dönüştürülüyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kurulan biyogaz tesisinde, çiftliklerden toplanan günlük 500 ton atık, 3 bin kilovat/saat elektrik ve 50 ton organik gübreye dönüştürülüyor.

İlçenin Sığırlıhacı Mahallesi'ndeki tesisin işletme müdürü Tolga Tezcan, AA muhabirine, biyogaz tesisinde 2 megavat gücünde enerji üretildiğini belirterek, bunun sene sonuna kadar 3 megavata çıkarılacağını söyledi.

İlçede yaklaşık 40 bin büyükbaş hayvan bulunduğunu ifade eden Tezcan, şunları kaydetti:

"Bu hayvanların tüm atıkları tesisimizde kullanılabilecek. Burada 5 fermenterimiz bulunuyor. Bunlarla büyükbaş hayvan gübrelerini ve tavuk gübrelerini bertaraf ederek organik gübre ve enerji üretimi sağlıyoruz. Günlük 500 tona yakın büyükbaş, 80 ton da küçükbaş hayvanlardan gelen gübrelerle günde 3 megavatlık enerji üretimi sağlıyoruz. Ayrıca katı ve sıvı gübre üretimi yaparak, çiftçimizim hizmetine sunuluyor. Total üretimimiz yaklaşık 25 bin hanenin elektriğini karşılayacak."

Kurulan tesisin ilçenin tarımsal üretimine de büyük fayda sağlayacağını aktaran Tezcan, üretilen gübre sayesinde bölgedeki kimyasal gübre ihtiyacını yaklaşık yüzde 50 azaltmayı hedeflediklerini kaydetti.

Çubuk'ta bir firma hayvan atıklarından enerji ve gübre üretiyor
Çubuk'ta bir firma hayvan atıklarından enerji ve gübre üretiyor
Çubuk'ta bir firma hayvan atıklarından enerji ve gübre üretiyor
Çubuk'ta bir firma hayvan atıklarından enerji ve gübre üretiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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