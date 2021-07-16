Çubuk'ta bıçak bileme ustalarının Kurban Bayramı mesaisi yoğunlaştı
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Çubuk'ta bıçak bileme ustalarının Kurban Bayramı mesaisi yoğunlaştı

Çubuk'ta bıçak bileme ustalarının Kurban Bayramı mesaisi yoğunlaştı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bıçak bileme ustaları Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlardan gelen talepleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bıçak bileme ustaları Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlardan gelen talepleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Başkent Ankara'nın kurban satış ve kesim yeri olarak bilinen Çubuk'ta Kurban Bayramı nedeniyle çarşıda yoğunluk başladı. Bayramın yaklaşmasıyla kurban kesecek vatandaşlar ile kesim yerlerinde kasaplık yapacaklar bıçak ve satır gibi aletleriyle bileme ustalarının yolunu tuttu.

Bıçak satıcıları ve bileyicileri, tam mesai yaparak artan talepleri karşılamaya çalışıyor. Kaliteli kurban bıçakları 30 ila 150 liradan satılıyor, 5 liraya bileniyor.

Yaklaşık 21 yıldır bıçak bileyerek geçimini sağlayan İsmail Ertuğrul, son üç haftadır sabah erkenden mesaiye başladıklarını belirterek "Bütün makinelerimizi kendimiz yaptık, kendi emektarımız. Tabii gün geçtikçe, çember daraldıkça yoğunluk çoğalıyor. Gönül ister ki daha erken vakit gelsinler, bıçaklar daha güzel bilensin. Çünkü her bilenmeyen bıçağın vebali bileyen kişiye aittir. Normal vakitlerde 3 kişi olarak çalışıyoruz ama son 3-4 günde 5 kişi falan oluyoruz. Gece yarısına, hatta son günlerde sabahlara kadar çalışıyoruz. Bıçakların tanesini 5 liraya, satırları ise 8 liraya biliyoruz." dedi.

İlçede baba mesleğini yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğünü anlatan usta Muhsin Demir de bayramdan dolayı yoğunluk yaşandığını vurgulayarak "İşler çok iyi. Bayramdan dolayı milletimiz bıçakları son güne bıraktığı için yoğun oluyor. Normalde biz 12 ay bıçak bilemesi yapıyoruz ama bayram öncesi gibi olmuyor. Bıçak satışları da bayramdan bayrama iyi oluyor. Öğleden sonraları bıçak almıyorum ben, sabah gelen siparişleri ancak yetiştiriyoruz. Sabahtan birikenleri gece 24.00'e kadar ancak bileyebiliyoruz." diye konuştu.

Bayram nedeniyle bıçak satmak için dükkanın önüne stant açtıklarını dile getiren esnaf Sami Öztürk ise "Bizim insanımız ithal bıçak almıyor. Genelde yerli bıçaklarımızı ve kaliteli bıçakları tercih ediyor. Parasından çok kalitesine bakıyor. Bıçaklarımız da 30 liradan başlıyor, 150 liraya kadar bıçak satılıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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Çubuk'ta bıçak bileme ustalarının Kurban Bayramı mesaisi yoğunlaştı - Haberler
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