Çubuk'ta belediye personeline ilk yardım eğitimi verildi
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Çubuk'ta belediye personeline ilk yardım eğitimi verildi

Çubuk'ta belediye personeline ilk yardım eğitimi verildi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Çubuk Belediyesinde çeşitli birimlerde görev yapan personele temel ilk yardım eğitimi verildi.

Çubuk Belediyesinde çeşitli birimlerde görev yapan personele temel ilk yardım eğitimi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Çubuk Belediye Meclisi ve Çok Amaçlı Toplantı Salonunda düzenlenen eğitime, sahada çalışan zabıta, sağlık işleri, fen işleri, park ve bahçeler ile büro hizmetlerinde çalışan personel katıldı.

İlk yardım eğitmeni Ayla Sayın Öztürk tarafından verilen eğitimde katılımcılara, herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren durumda sağlık görevlileri gelinceye kadar olay yerinde tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulama teknikleri anlatıldı.

Yaklaşık 8 saat süren eğitime katılan personele temel yaşam desteği, hasta ve yaralının ilk değerlendirmesi, solunum yolu tıkanıklığı, kanamalar, yaralanmalar, hasta ve yaralı taşıma teknikleri ve benzeri konularında eğitim verildi. Teorik bilgiler ise maketler üzerinde yapılan pratik eğitimlerle pekiştirildi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, doğru ve zamanında ilk yardımın hayat kurtardığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi belediye personeli ilçenin her yerinde ve sürekli sahada olanlardır. Bu nedenle birçok olaya ilk şahit olanlar da belediye personeli. Buradaki amacımız yardımda bilinçsiz müdahalelerin sonuçlarını ortadan kaldırmak. Bugün düzenlenen eğitimde, yetişkin, çocuk ve bebek olmak üzere üç kategoride detaylı bir uygulamayla personelimiz bilgilendirildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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