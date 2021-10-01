Çubuk'ta belediye çalışanlarına afet ve acil durum eğitimi verildi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye personeline yönelik afetler hakkında bilinçlendirme ve eğitim semineri düzenlendi.

2021 yılının Türkiye Afet Eğitim Yılı ilen edilmesinin ardından Çubuk Belediyesinde belediye personeline afet ve acil durum eğitimi verildi.

Çubuk Belediyesi Meclis ve Çok Amaçlı Toplantı Salonundaki eğitimde, katılımcılara afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı. Acil durum planı, acil durum çantası, ilk yardım, arama-kurtarma, yangın, tahliye ve toplanma alanları, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, sivil savunma gibi konu başlıkları altında personele bilgiler verildi.

AFAD Afet Eğitmenleri ve İş Güvenliği Uzmanları Sibel Kurt ve Özgür Güngör tarafından verilen eğitimlerde katılımcılara temel afet bilinci ile ilgili sunum yapıldı.

Verilen eğitim ile ilgili bilgi veren Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, "Son yıllarda hem ülkemizde hem de dünya genelinde doğal afetler çok fazla yaşanmaya başladı. Doğal afetlere karşı biz de personelimize temel afet bilinci eğitimi vererek, olası bir afet durumunda neler yapılması gerektiğini anlattık. Bu konuda toplumsal bilincin oluşması için bilinçlendirme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Olası afet risklerine karşı her türlü tedbiri alıp, hazırlıklarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.