Çubuk'ta belediye çalışanlarına "afet farkındalık" eğitimi verildi
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Çubuk'ta belediye çalışanlarına "afet farkındalık" eğitimi verildi

Çubuk'ta belediye çalışanlarına 'afet farkındalık' eğitimi verildi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk Kaymakamlığı tarafından belediye çalışanlarına "afet farkındalık" eğitimi verildi.

Ankara'nın Çubuk Kaymakamlığı tarafından belediye çalışanlarına "afet farkındalık" eğitimi verildi.

Kaymakamlıkça organize edilen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden afet eğitmenleri Ayla Sayın Öztürk ve İsmail Bilaloğlu tarafından Çubuk Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonunda verilen eğitimde belediye çalışanlarına afet farkındalığı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Öztürk, afet olmadan gerekli hazırlığın yapılması gerektiğini belirterek, bu yılın afet eğitim yılı olarak belirlendiğini hatırlattı.

Bu kapsamda ilçe genelinde eğitim vermeye devam ettiklerini dile getiren Öztürk, "Eğitimlere ilk olarak belediye personelimizden başladık. Çünkü afet anında ilk müdahale edeceklerden biri de belediye çalışanlarımız. Afet anında ilk 6 saat çok önemli." dedi.

Öztürk daha sonra deprem sigortası, tahliye ve toplanma alanları, afet ve acil durum planı, afet ve acil durum çantası, yaşam çevremizdeki riskler konularında bilgi verdi.

Çubuk'ta belediye çalışanlarına 'afet farkındalık' eğitimi verildi
Çubuk'ta belediye çalışanlarına 'afet farkındalık' eğitimi verildi
Çubuk'ta belediye çalışanlarına 'afet farkındalık' eğitimi verildi
Çubuk'ta belediye çalışanlarına 'afet farkındalık' eğitimi verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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