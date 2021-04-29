Çubuk'ta baklavacılar "tam kapanma" günlerinde siparişleri evlere teslim edecek
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Çubuk'ta baklavacılar "tam kapanma" günlerinde siparişleri evlere teslim edecek

Çubuk'ta baklavacılar 'tam kapanma' günlerinde siparişleri evlere teslim edecek
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde baklava ustaları Ramazan Bayramı öncesi aldıkları siparişleri hazırlamak için mesaiye başladı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde baklava ustaları Ramazan Bayramı öncesi aldıkları siparişleri hazırlamak için mesaiye başladı.

Bu bayram salgın nedeniyle toplu bayramlaşmalar ve ev ziyaretleri olmasa da alışkanlık haline gelen ev baklavası siparişinden dolayı tatlıcılarda kısmen yoğunluk yaşanıyor.

Baklavacılar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı bayramı da kapsayan 17 Mayıs'ta sona erecek "tam kapanma" döneminde siparişleri evlere teslim edecek.

İlçenin baklava ustalarından Pakize Çam, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgından dolayı düşüş beklemelerine rağmen siparişlerde yoğunlukla karşılaştıklarını söyledi.

Ev yapımı baklavaya her zaman ilgi olduğunu dile getiren Çam, şöyle konuştu:

"Biz de ilk etapta koronavirüsten etkilendik ancak daha sonra işlerimiz çok şükür düzene girdi. Burada baklava, bazlama, gözleme, erişte, mantı, yufka ve tandır böreği üretiyoruz. Yaklaşık 11 çeşit baklava üretiyoruz. Sipariş veren müşterilerimizin baklavalarını evlerine kadar götürüp teslim ediyoruz. Şu anda çok iyi siparişlerimiz. İnşallah bundan sonra da iyi olacak diye düşünüyoruz. Bir haftadır müşterilerimiz yoğun bir şekilde sipariş veriyor."

Çubuk baklavasının kendisine has lezzeti olduğunu vurgulayan Çam, sadece kendilerinin değil ilçedeki tüm ev baklavası üretim yerlerinin yoğun mesai yaptığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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