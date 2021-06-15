Çubuk'ta Bahar Şenliği düzenlendi
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Çubuk'ta Bahar Şenliği düzenlendi

Çubuk'ta Bahar Şenliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde özel bir okulda Bahar Şenliği düzenlendi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde özel bir okulda Bahar Şenliği düzenlendi.

Atatürk Mahallesi'nde bulunan Sebat Kolejinin bahçesinde yapılan etkinliklere Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, diğer protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kovid-19 salgını tedbirlerine uyularak düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Belediye Başkanı Demirbaş, öğrencilerle bir arada olmayı özlediklerini söyledi.

Alınan tedbirler sonucu salgın döneminin de sonuna gelindiğini belirten Demirbaş, şunları kaydetti:

"Sizler öğretmenlerinizi, arkadaşlarınızı ve bu güzel ortamları özlediniz, bizler de sizleri özledik. Alınan tedbirler ve artan aşılamalarla elhamdülillah bunda da yolun sonuna geldik. Uzun zamanın ardından bu gün bahar şenliği için bir araya geldik. İnşallah 2021-2022 eğitim öğretim yılında okullarımız öğrencilerimizle eskisi gibi cıvıl cıvıl olur. Ben hepinize hayat boyu başarılar diliyorum."

Rehavete kapılmadan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının önemine işaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ise bahar şenliğinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Okul Müdürü Hayati Mercan da öğrencilerin büyük özen ve heyecanla hazırladıkları çeşitli etkinliklerin ve gösterilerin mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, bahar şenliğinin salgın tedbirleri doğrultusunda fazla kalabalık oluşturmadan bir hafta açık kalacağını sözlerine ekledi.

Çubuk'ta Bahar Şenliği düzenlendi
Çubuk'ta Bahar Şenliği düzenlendi
Çubuk'ta Bahar Şenliği düzenlendi
Çubuk'ta Bahar Şenliği düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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