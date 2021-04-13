Çubuk'ta "askıda ekmek" uygulaması
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Çubuk'ta "askıda ekmek" uygulaması

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Çubuk'ta 'askıda ekmek' uygulaması

Çubuk ilçesindeki 5 fırında, ramazan boyunca sürecek "askıda ekmek" uygulaması başlatıldı.

Çubuk ilçesindeki 5 fırında, ramazan boyunca sürecek "askıda ekmek" uygulaması başlatıldı.

İlçedeki 5 fırın işletmesinin bir araya gelerek başlattığı çalışmada, söz konusu işletmelerin vitrinine "Askıda Ekmek Var" yazısı asıldı.

Hayırseverlerin istedikleri miktarda ekmeğin parasını verip destek olabildiği uygulamayla, ihtiyaç sahipleri de ihtiyaçları kadar ekmeği buradan temin ediyor.

İşletmeci Dursun İpek, AA muhabirine, ilçede hiçbir vatandaşın aç kalmasını istemediklerini belirtti.

Hayırseverlere teşekkür eden İpek, "Hayırseverlerin desteğinin yetmediği yerde de eksiği biz tamamlıyoruz." dedi.

İşletmeci Ömer Araz ise uygulamaya yıllardır sürdürdüklerini ifade ederek, "Parası olsun veya olmasın buraya gelen ekmek yada pide almadan çıkmıyor. İlçemizdeki bütün fırıncı arkadaşlarımız bu projeye dahil oldu. Sadece ekmek olarak kalmasın. Biz fırıncılar olarak istiyoruz ki diğer sektörlerde bu projeye dahil olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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