Çubuk'ta asfalt çalışmalarına başlandı Çubuk ilçesinde asfalt çalışmalarına başlandı.

Çubuk ilçesinde asfalt çalışmalarına başlandı.

Atatürk Mahallesi Yıldız Sokak'ta başlayan asfalt yama çalışmasını inceleyen Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Fen İşleri Müdürü Akif Çiftçi'den bilgi aldı.

Demirbaş, yaptığı açıklamada, kış döneminden önce yapılan alt yapı çalışmalarının ardından, kışın da etkisiyle yollarda çökme, çukur ve bozuk satıhlar oluştuğunu söyledi.

Havaların güzel gitmesini fırsat bilerek yolların bakım ve onarımını yapmaya başladıklarını anlatan Demirbaş, "Kendi imkanlarımızla devam ettiğimiz yama çalışmalarını, hava şartları düzgün olursa sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA