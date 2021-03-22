Çubuk'ta apartmanın çatısına yıldırım düştü
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Çubuk'ta apartmanın çatısına yıldırım düştü

22.03.2021 16:04 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:24

Çubuk'ta apartmanın çatısına yıldırım düştüANKARA'nın Çubuk ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısına yıldırım düştü.

Çubuk'ta apartmanın çatısına yıldırım düştü

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısına yıldırım düştü.

Olay, öğle saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Berat Caddesi üzerinde meydana geldi. Bölgede etkili olan gök gürültülü sağanak sonrası 5 katlı binaya yıldırım düştü. Çatıya isabet eden yıldırım nedeniyle binadan dumanlar yüklelirken; güneş enerjileri, çatı kiremitleri ve bazı dairelerin camları kırıldı. Ayrıca binanın elektrik ve telefon hattı da zarar gördü. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, binada hasar tespit çalışması başlatıldı.

Çubuk'ta apartmanın çatısına yıldırım düştü
Çubuk'ta apartmanın çatısına yıldırım düştü
Çubuk'ta apartmanın çatısına yıldırım düştü
Çubuk'ta apartmanın çatısına yıldırım düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Müfit ONBAŞI

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