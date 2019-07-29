Çubuk'ta 'alacak verecek' kavgası: 4 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi tabanca ve bıçakla yaralandı.

İddiaya göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şeyh Şamil Bulvarı üzerinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selahaddin K, Halis K, Okan K. ve Maruf S. bıçak ve silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavganın meydana geldiği mahalle ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Yaklaşık 8 kişinin karıştığı belirtilen kavgada kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA