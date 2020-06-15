Çubuk'ta ahır yangınında 2 buzağı telef oldu
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Çubuk'ta ahır yangınında 2 buzağı telef oldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 2 buzağı telef oldu, ahır ve samanlık kullanılmaz hale geldi.

Çubuk'ta ahır yangınında 2 buzağı telef oldu
15.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:47

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 2 buzağı telef oldu, ahır ve samanlık kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Ağılcık Mahallesi'nde, Murat Koçak'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve Çubuk Belediyesine ait iş makineleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ahır ve samanlık kullanılmaz hale geldi, 2 buzağı telef oldu.

Olay yerine gelerek incelemede bulunan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangını duyar duymaz olay yerine geldiğini belirterek, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mahalle Muhtarı İsmail Doğan ise komşuların ahırdan alev ve dumanların yükseldiğini haber vermesiyle olay yerine geldiklerini ifade ederek, "Belediye Başkanımıza, itfaiyemize, jandarmamıza ve tüm mahalle halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Özveriyle müdahale ederek 40 büyükbaş hayvanımızı kurtardık. Elimizden geldiği kadar da ailemize yardımcı olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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