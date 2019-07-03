Çubuk'ta 7 bin genç yaz okuluna başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 7 bin genç yaz okulu ile buluştu.

Kaymakamlık öncülüğünde, Çubuk Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen yaz okulunun açılışı dolayısıyla Çubuk Şehir Stadında tören yapıldı.

Törene, Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Seyda Topal, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Şahin Sayılıer, Vakıf Müdürü Alaaddin Almış, Çubuk Belediyesi Meclis üyeleri, kurum temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Seyda Topal, ilçede ilk defa büyük bir organizasyonla yaz okulları açıldığını söyledi.

Amaçlarının çocukları, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutup, sanatsal ve sportif etkinlikler içinde sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırmak olduğunu vurgulayan Topal, 7 bine yakın gencin aynı anda yaz okullarında eğitim ve öğretim göreceğini aktardı.

Kayıtların devam ettiğini dile getiren Topal, "Büyük bir organizasyon yaptık. Bir taraftan İlçe Müftülüğümüz tarafından Kur'an-ı Kerim eğitimi verilirken, diğer taraftan da futbol, voleybol, masa tenisi, badminton, tekvando, drama, satranç, at binme ve bocce gibi spor branşlarında eğitim veriliyor. Bunların yanında geçlerimize yönelik sinema, tiyatro ve gezi gibi etkinlikler de düzenlenecek. Tüm gençlerimizi yaz okullarına davet ediyoruz. Kaymakamlığımız koordinesinde deneyimli antrenörlerle güzel çalışmalar yapmanın gayreti içeresindeyiz." şeklinde konuştu.

Ülkenin geleceği için milli ve manevi değerlere sahip nesillerin her alanda çok iyi yetişmesi gerektiğini ifade eden Topal, "İstiyoruz ki sağlıklı, ahlaklı, dini ve milli değerlerine sahip, başarılı gençler yetişsin. Vatanına milletine hayırlı bireyler olsunlar. Bu konuda bizlere destek olan tüm kamu, kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Yaz okulunda kayıt yaptıran 5-18 yaş arası yaklaşık 7 bin öğrenci haftada 6 gün eğitim alacak.

Kaynak: AA