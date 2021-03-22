Çubuk'ta 5 katlı binanın çatısına yıldırım düştü
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Çubuk'ta 5 katlı binanın çatısına yıldırım düştü

22.03.2021 16:16 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:22

Sağlık ekiplerinden görüntü Olayın meydana geldiği bina Görgü tanığının konuşması Yanan sigorta Eve meydana gelen hasar Çatıda oluşan hasar Ev sahibi Sedat ve Sadet Vurucu'nun konuşması Elektrik arıza ekibi ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde 5 katlı bir binan çatısına yıldırım düştü.

Sağlık ekiplerinden görüntü

Olayın meydana geldiği bina

Görgü tanığının konuşması

Yanan sigorta

Eve meydana gelen hasar

Çatıda oluşan hasar

Ev sahibi Sedat ve Sadet Vurucu'nun konuşması

Elektrik arıza ekibi ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde 5 katlı bir binan çatısına yıldırım düştü.

Çubuk'a bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tunahan Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın çatısında yıldırım düşmesi sonucu hasar meydan ageldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, hasar tespiti için çalışma başlattı. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın çevredekilerin yardımıyla söndürülürken, binan elektrik hatlarında, tavanda ve bazı pencerelerin camları kırılırken meydana gelen hasarda yaralanan olmadı.

Bölgede korkuya neden olan olayda binanın elektrik panosu patlarken, dairelerdeki elektronik malzemeler ve tesisat zarar gördü.

Binada oturan Sedat Vurucu, "Binanın çatısına yıldırım düştü. Çatı ve elektrik hatlarımızda ve tavanımızda hasar oluştu. Can kaybı ve yaralımız yok. Ben evde yoktum eşim evdeydi o da korkmuş" dedi.

Çubuk'ta 5 katlı binanın çatısına yıldırım düştü
Çubuk'ta 5 katlı binanın çatısına yıldırım düştü
Çubuk'ta 5 katlı binanın çatısına yıldırım düştü
Çubuk'ta 5 katlı binanın çatısına yıldırım düştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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