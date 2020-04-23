Çubuk'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor Ankara'nın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Ankara'nın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Çubuk ilçesindeki tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Can Kılıç'ın Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törene Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Jandarma Komutanı Baki Üstüner, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Olmuş ve okul müdürleri katıldı. Tören boyunca maske takmaya ve sosyal mesafe kuralına uymaya özen gösterildi. Başkentin Beypazarı ilçesinde ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun başkanlığındaki heyet Atatürk anıtına çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu. Törenden sonra Beypazarı Cumhuriyet İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Talha Taşkıran'a doğum günü sürprizi yapıldı. 23 Nisan köşesinde doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Talha'nın hem yeni yaşı ham de çocuk bayramı kutlandı. Talha, doğum gününü kutlayan Dursun ve beraberindekilere okuduğu şiirle teşekkür etti. Kaynak: AA