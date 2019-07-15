Çubuk'ta 15 Temmuz Şehitleri için mevlit okutuldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.

Çubuk Kaymakamlığı ve Çubuk Belediyesi tarafından düzenlenen programda, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Çubuk Şehitler Anıtı'nda ve Merkez Camisi'nde şehitler için mevlit okutulup, dualar edildi.

İlk program Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan Çubuk Şehitler Anıtı'nda düzenlendi. Program, darbe girişiminde şehit olanlar için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Din görevlilerinden Yılmaz Durmuş'un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda ilçe vaizlerinden Ramazan Gökmen'in duasıyla son buldu.

İkinci program Merkez Camisi'nde düzenlendi. Burada İlçe Müftüsü Tahsin Yazgan ve din görevlileri tarafından şehitler için daha önce okunan hatimlerin duaları yapılırken, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, mevliti şerif okunarak dualar edildi. Kerim tilavetiyle başlayan program salavat ve ilahilerle devam etti.

Program daha sonra cami avlusunda verilen lokman tatlısı, çikolata ve lokum ikramı ile son buldu.

Programa, Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Hali Demir, İlçe Müftüsü Tahsin Yazgan, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Murat Sök, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Şahin Sayılıer, Vakıf Müdürü Alaaddin Almış, İlçe Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, Belediye Başkan Yardımcıları Harun Olmuş, Lokman Kılıç, Çubuk-İMDER Başkanı Uğur Murat Neşeli, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçekleştirdiği darbe girişiminin başarıyla bertaraf edildiğini anımsattı.

O günlerin bir daha yaşanmamasını istediklerini kaydeden Başkan Demirbaş, 3 yıl önce terör örgütü FETÖ'nün görülmemiş bir zulmü bu millete yaşattığını belirterek, şunları kaydetti:

"O gece kahraman milletimiz, aynen Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Kurtuluş Savaşı'nda yaptığı gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak verdi. O gün yüce Allah, kalplerden korkuyu aldı ve bütün milletimiz sokaklara çıktı. Bizim ilçemizde de binlerce vatandaşımız toplanarak hep birlikte Havaalanına, Kızılay'a ve Külliye'ye gittik. Biz bu milletin ferdi olmakla ne kadar övünsek, gurur duysak, dua etsek azdır. Allah bir daha bu millete, bu ümmete ve insanlığa 15 Temmuz yaşatmasın. Onurlu ve kahraman şehitlerimizi unutmadık ve asla unutturmayacağız.

Kaynak: AA