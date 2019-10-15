Çubuk'ta 14 hafız icazet aldı

15.10.2019 14:30

Ankara'nın Çubuk ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 14 öğrenci için hafızlık icazet merasimi yapıldı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, bir düğün salonunda düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim'in insanları hidayete erdiren, yol gösterici ve karanlık yolu aydınlatan ışık olduğunu söyledi.

Hafızların yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Demirbaş, "Bu kardeşlerimiz, insanın dünyada elde edebileceği en büyük unvanı elde ettiler. Bizim rehberimiz Kur'andır. Hayatımızda neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ancak Kur'ana bakarak karar verebiliriz. Yolumuzu Kur'an ile sürdürürsek kurtuluşa erebiliriz." diye konuştu.

İlçe Müftüsü Tahsin Yazgan da Barış Pınarı Harekatı'na katılanlar için katılımcıların dua etmesini istedi.

İlçede yatılı erkek hafızlık kursunun bulunduğunu belirten Yazgan, yapımı devam eden kız hafızlık kuran kursunun tamamlanmasıyla artık kız öğrencilerin de yatılı olarak hafızlık eğitimi alabileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından hafızlara, babaları ve anneleri tarafından taç giydirildi, icazet belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi.

Çubuk Suffa Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Çubuk İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği (ÇİM-DER) destekleriyle yapılan çekilişle 4 hafız umreyle ödüllendirildi.

Törene Halk Eğitim Müdürü Mustafa Mesçioğlu, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra davetliler katıldı.

Kaynak: AA