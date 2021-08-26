Çubuk Saman Pazarı, Yeni Canlı Hayvan Pazarı'na taşınacak
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Çubuk Saman Pazarı, Yeni Canlı Hayvan Pazarı'na taşınacak

Çubuk Saman Pazarı, Yeni Canlı Hayvan Pazarı'na taşınacak
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, eski hayvan pazarının yerinde bulunan saman pazarını, Yeni Canlı Hayvan Pazarı'nın yan tarafına yapılacak alana taşıyacaklarını bildirdi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, eski hayvan pazarının yerinde bulunan saman pazarını, Yeni Canlı Hayvan Pazarı'nın yan tarafına yapılacak alana taşıyacaklarını bildirdi.

Samancı esnafı ile Çubuk Belediyesi Yeni Canlı Hayvan Pazarı'nın yan tarafında bulunan alanda incelemelerde bulunan Demirbaş, yeni yerin yaklaşık 10 bin metrekare alanda kurulacağını söyledi.

Yeni saman pazarının yerini saman pazarı esnafı ile belirlemek istediklerini dile getiren Demirbaş, yaklaşık 3 ay içinde esnafın yeni yerine taşınacaklarını kaydetti.

Saman pazarının merkezde olmasının hem çevre hem de görüntü kirliliği yarattığına dikkati çeken Demirbaş, şunları kaydetti:

"Esnafın sosyal ihtiyaçlarının karşılanması açısından tesisler de olacak. Bu alan, esnafın kamyon ve tırlarının ulaşımı ve park yapmaları açısından mekan olarak çok güzel. Taşınma sağlandığında sadece çevre ve görüntü kirliliği açısından değil, güvenlik ve trafik sıkışıklığına da olumlu anlamda etki edecek. Tüm samancı esnafımızı burada konuşlandıracağız. Bir an önce taşıyacağız, çünkü eski hayvan pazarının olduğu alanla ilgili yeni projelerimiz var. Tüm kayıtlı samancı esnafımız ile görüşüyoruz."

Çubuk Saman Pazarı, Yeni Canlı Hayvan Pazarı'na taşınacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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