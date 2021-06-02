Çubuk Milli Eğitim Müdürü Kılıç'tan, bayan futbol takımına ziyaret
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Çubuk Milli Eğitim Müdürü Kılıç'tan, bayan futbol takımına ziyaret

Çubuk Milli Eğitim Müdürü Kılıç'tan, bayan futbol takımına ziyaret
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Bayan Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Bayan Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Kılıç, ziyarette yaptığı konuşmada sporculardan, futbolu milli ve manevi değerlere sahip bir şekilde, akademik eğitimlerine de ara vermeden devam ettirmelerini istedi.

Bayan sporcuları cesaret ve azimlerinden dolayı tebrik eden Kılıç, "Onlar herkesin erkek sporu olarak bildiği bu zorlu mücadeleye girişerek büyük bir işi başarıyorlar. Ayrıca ilçemizin sportif yaşamına ve başarılarına büyük katkıları olacağına inanıyorum. Sizlere her türlü destek vermeye hazırız." dedi.

Çubuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç da belediye olarak tüm spor dallarına olduğu gibi bayan futbol takımına da tam destek verdiklerini belirterek, "Hem malzeme desteği hem de lojistik destek veriyoruz. Sağ olsun hocalarımız da gönüllü olarak sporcuların başarıları amacıyla azimle çalışıyorlar. Sporcularımızın da maşallahları var, çok istekliler." diye konuştu.

Çubuk Milli Eğitim Müdürü Kılıç'tan, bayan futbol takımına ziyaret
Çubuk Milli Eğitim Müdürü Kılıç'tan, bayan futbol takımına ziyaret
Çubuk Milli Eğitim Müdürü Kılıç'tan, bayan futbol takımına ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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