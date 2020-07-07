Çubuk'lu kadınlar, ürünlerini kurulan pazarda satarak ekonomiye katkı sağlıyor Ankara'nın Çubuk ilçesinde kadınlar, evde yaptıkları yöresel ürünler ve ürettikleri sebze, meyveleri yol kenarında oluşturulan pazarda satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kadınlar, evde yaptıkları yöresel ürünler ve ürettikleri sebze, meyveleri yol kenarında oluşturulan pazarda satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

Çubuk Belediyesi, piknikçilerin yoğun olarak kullandığı Çubuk-Karagöl yolu üzerinde birkaç noktada mahalle sakinlerinin ev ekonomilerine katkı sağlamaları için pazar oluşturdu.

Yaklaşık 3 yıldır Kışlacık, Kuruçay ve Aşağı Çavundur mahalleleri sakinleri kurulan pazarda evde yaptıkları yöresel ürünler ile tarlalarında ürettikleri sebze ve meyveleri satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar.

Mahallede erkeklerle birlikte sabah erken saatlerde tarla ve bahçelerden topladıkları sebze ile meyveleri sergilere getiren kadınlar, tezgahlarda sergiledikleri ürünleri satarak geçimlerini sağlıyor. Erkeklerinde yardım ettiği kadınlar, ayrıca kışın evde yaptıkları yöresel ürünler sebze kuruları, erişte, turşu, salça, komposto ve reçelleri de satışa sunuyor.

Seyran Harmankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle normalleşme sürecinin ardından doğa tutkunları ve piknikçilerin satışları artırdığını belirtti.

Emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Harmankaya, şunları söyledi:

"Kendimiz yetiştiriyoruz ve burada satıyoruz. Vişne, kiraz, armut ve elma gibi 500 ağaçtan oluşan bir bahçemiz var. Bir de sebze ekiyoruz. Bizim geçimimiz sadece meyvecilik ve sebzecilik. Eğer ürettiğimiz ürünleri kendimiz satarsak emeğimizin karşılığını alıyoruz. Aracılara veya tüccarlara verirsek emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Burada oluşturulan küçük pazarlar bize büyük bir katkı sağladı. Ne kadar çok piknikçi gelirse o kadar çok satışımız artıyor. Özelliklede bu günlerde çok satışımız oluyor."

Kurulan pazarda yumurta sattığını aktaran Mehmet Aktepe, "Emekli olduktan sonra şehirde yapamadım. Eşimin de desteğiyle köyüme geldim ve tavuk yetiştirmeye başladım. Yaklaşık bin 500 tavuğum var. Onların yumurtasının bir kısmını burada kendim satıyorum bir kısmını da toptan veriyorum" diye konuştu.

Hatice Üstün de "Bu mesleğe 15 yaşında başladım ve eşimle evlendikten sonrada sebze ve meyve yetiştirmeye devam ettim. Bir taraftan sebze üretiyoruz bir taraftan da turşu yapıyoruz. Her şeyi kendimiz üretiyoruz. Burası açıldıktan sonrada kendimiz satmaya başladık. Pazarından çok memnunuz, çünkü evim çok yakında. Yaz kış bütün ürünleri burada satıyoruz."' ifadesini kullandı.

Yasemin Yılmaz ise "Karagöl'e gidenler buradan alışveriş yapıyorlar. Önceden satacak yer bulamıyorduk. Şimdi ürettiğimi ben satıyorum. Mahalleli kadınlar olarak çok mutluyuz." dedi.

Oluşturulan pazarlarla Çubuk Belediyesinin üreticiye satış desteği verdiğini ifade eden Talip Kılınç, "Satan da memnun alan da memnun. Gelen geçen herkes alış veriş yapabiliyor. En azından burada emeğimizin karşılığını alıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA