Çubuk Kaymakamlığı doğadan toplanan mantar ile ilgili zehirlenme uyarasında bulundu
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Çubuk Kaymakamlığı doğadan toplanan mantar ile ilgili zehirlenme uyarasında bulundu

Çubuk Kaymakamlığı doğadan toplanan mantar ile ilgili zehirlenme uyarasında bulundu
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, yağışlarla birlikte doğada yetişen mantarların artış göstermesiyle zehirlenme vakalarında artış yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, yağışlarla birlikte doğada yetişen mantarların artış göstermesiyle zehirlenme vakalarında artış yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede bu hafta aynı aileden 3 kişinin mantar zehirlenmesi nedeniyle hastaneye müracaat ettiğini aktardı.

Son günlerde ilçede yağışların arttığını ve mantarların çok sık görülmeye başladığına dikkati çeken Keleş, doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların tüketilmesinin ölümle sonuçlanabilen ciddi sonuçlara yol açabileceğine işaret etti.

Zehirli mantarın yenmesinin ardından 2 saat içinde uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme gibi fonksiyon bozukluklarının görülebildiğini anlatan Keleş, şunları kaydetti:

"Doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve şeklinde çiğ veya pişirilmiş olarak yenmesi neticesinde ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmeler görülebilmektedir. Zehirlenme belirtileri mantarda bulunan zehrin niteliğine göre mantarın yenmesini takiben 2 ile 6 saat içinde ortaya çıkabilmektedir. Vatandaşlarımızın doğada yetişen mantarları kesinlikle tüketmemeleri ancak tüketilmesi sonucunda bu belirtilerin görülmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. Zehirli zehirsiz mantarı birbirinden ayırt edilmesi oldukça zordur. Ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Çubuk ilçemizin kırsalında da kendiliğinden yetişen çeşitli türden çok sayıda zehirli mantarların olduğu bilinmektedir."

Keleş, doğal alanlarda yetişen mantar yerine bandrollü kültür mantarlarının tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Zehirlenme ile ilgili bilgi vermek ve mantar zehirlenmelerinde kullanılan antidotun temini için Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki 114 nolu telefon hattıyla Ulusal Zehir Merkezinin 7/24 danışmanlık hizmeti verdiğini anımsatmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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