Çubuk Kaymakamı Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş'dan ADEM ve huzurevine ziyaret Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ellerinde karanfillerle Aile Destek Merkezi ve huzurevini ziyaret etti, çiçek verdikleri kadınların anlamlı gününü kutladı.

Keleş ve Demirbaş, ilk olarak kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve meslek edindirmek amacıyla Çubuk Kaymakamlığı ve belediye ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti.

Merkezde eğitim gören kadınların istek ve taleplerini dinleyen Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş, kilim, sepet, şal ve ebru kurslarında üretilen ürünleri incelediler. Tezgahta üretimi tamamlanan kilimleri birlikte kesen Keleş ve Demirbaş, daha sonra kadınlara karanfil dağıttı.

Merkezde kurs gören kadınların çocuklarının bulunduğu kreşi de ziyaret eden Keleş ve Demirbaş, buradaki çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Daha sonra Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Keleş ve Demirbaş, odaları tek tek ziyaret ederek yaşlıların elini öptü, çiçek dağıttı.

Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Başkan Demirbaş, ziyaretle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kadınlar gününde siz değerli büyüklerimizi, annelerimizi nasıl unuturuz. Bu nedenle bu özel günde sizleri ziyaret edip dualarınızı almak istedik." dedi.

Kadınların yılda belli günlerde değil her gün anılması gerektiğini ifade eden Demirbaş, "İnancımıza göre bizim annelerimiz, kadınlarımız, büyüklerimiz bir gün değil her gün hatırlanır ve saygı gösterilir. O nedenle bu özel günde üreten, esnaf kadınlarımızı, yaşlı teyzelerimizi unutmadık. Özellikle huzurevinde kalan annelerimizin gönüllerini almayı, dualarını almayı, hatırlarını sormayı arzu ettik. Onlar bizim her şeyimiz." diye konuştu.

Huzurevinde kalan kadınlarla sohbet eden Keleş ise, kadınların baş tacı olduğunu ve her zaman onların yanında olduklarını söyleyerek, "Yaşamın asıl çilesini çeken kadınlarımız, annelerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz, eşlerimizdir. Kendilerine verdiğimiz değeri ortaya koymak adına bugünümüzü kadınlarımıza ayırdık. Hepsi çok mutlu oldu. Bizler de onlarla olmaktan son derece mutlu olduk." dedi.

Ziyaretin sonunda huzurevi sakinleriyle hatıra fotoğraf çekildi.

Başkan Demirbaş daha sonra kadın esnafı ziyaret etti, karanfil dağıttı.

Başkan Demirbaş'ı karşılarında gören kadınlar duydukları mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: AA