Çubuk Kaymakamı Keleş, okul müdürleri ve öğretmenlerle bir araya geldi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, okul güvenliği ile ilgili toplantıda okul müdürleri ve rehber öğretmenlerle bir araya geldi.

Keleş, Çubuk Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda organize edilen toplantıda yaptığı konuşmada, son zamanlarda okullarda yaşanan bazı olumsuzlukların bir daha yaşanmaması için önceden tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Keleş, şöyle devam etti:

"Her öğretmenimiz öğrencilerini en iyi şekilde tanımalı ve takip etmeli. Öğrencilerinin sorunlarını, dertlerini, derslerine karşı ilgilerini, meyilli olduğu spor, sosyal ve kültürel etkinlikleri en iyi şekilde bilmeli. Sorunu bulunan veya derslerde başarısız olan öğrencilerin gerek takviye derslerle gerekse rehberlik edilerek sorunları çözülerek başarı seviyeleri de artırılmalı. Tüm öğretmenlerimiz bu sorumlulukta hareket etmeli."

Keleş, ayrıca maddi imkansızlıkları olan öğrencilerin tespit edilerek, gereken yardımların yapılacağını da kaydetti.

"Tüm imkanlarımızla eğitime tam destek vermeye çalışıyoruz"

Belediye Başkanı Baki Demirbaş da son zamanlarda özellikle sportif, sosyal ve kültürel alanlarda önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Birçok sorunlu çocuğun sportif faaliyetlerle hayata en iyi şekilde tutunduğuna bizzat şahit olduğunu örnekleriyle anlatan Demirbaş, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımız sizlere ve bizlere emanettir. Onları her türlü riskten en iyi şekilde korumamız gerekmektedir. Bu konuda yerel yönetim olarak tüm imkanlarımızla eğitime tam destek vermeye çalışıyoruz." dedi.

Keleş, Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü ile ilgili de bilgilendirmede bulunarak, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı yeteneklerine göre spora yönlendirmek amacıyla Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübünü kurduk ve 22 branşta tüm gençlerimize eğitim vermeye çalışıyoruz. Şu anda bu kulüpte 2 bine yakın çocuğumuz sportif faaliyette bulunuyor. Birçok mahallemizde semt sahaları yaparken, ilçemizde ilk defa yarı olimpik yüzme havuzunu ve spor kompleksini yapıp yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. Biz geleceğe yapılacak en büyük yatırımın gençlerimize yapılan yatırım olduğunu biliyor ve ona göre hareket ediyoruz."

Toplantıda İlçe Emniyet Müdürü Güzel de okullarda yaşanan olaylar, güvenlik ile ilgili istatiksel bilgiler, yaşanan adli olaylar ve çözüm önerileri üzerine sunum yaptı.

Daha sonra toplantıda eğitim sektöründe meydana gelen gelişmeler, yaşanan sorunlar ve sorunların çözülmesi noktasında yapılabilecek uygulamalar değerlendirildi.

Çubuk Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Caner Koca ile bazı kurum müdürleri de katıldı.