Çubuk Kaymakamı Keleş ile Belediye Başkanı Demirbaş, market açılışına katıldı - Haberler
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Çubuk Kaymakamı Keleş ile Belediye Başkanı Demirbaş, market açılışına katıldı

AA, Hüseyin Yiğiner - Güncel
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Çubuk Kaymakamı Keleş ile Belediye Başkanı Demirbaş, market açılışına katıldı

Ankara'nın Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ile Belediye Başkanı Baki Demirbaş, bir marketin açılışını gerçekleştirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ankara'nın Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ile Belediye Başkanı Baki Demirbaş, bir marketin açılışını gerçekleştirdi.

Atatürk Mahallesi'nde Mehmet Öztürk'a ait iş yerinin açılış törenine katılan Keleş ile Demirtaş buradaki vatandaşlarla bir araya geldi.

İş yerinin açılış kurdelesini kesen Kaymakam Keleş, yaptığı konuşmada marketin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Demirbaş da iş yeri sahibi Öztürk'ün ilçede önemli yatırımlar yaptığını belirterek, "Her yeni açılan işletmeyle ilçemizin ekonomisi canlanıyor, dolayısıyla istihdama katkı sağlanıyor. Açılışını yaptığımız bu iş yerinin de Çubuk'a hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, bol kazançlar diliyorum." diye konuştu.

Açılışa katılan AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu da iş yerinin hayırlı olmasını diledi.

Protokol üyeleri açılışın ardından marketi gezdi.

AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

Adem Keleş, Hisarcık, Ankara, Çubuk, Güncel, Haber

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