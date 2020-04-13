Çubuk Kaymakamı Keleş'den "evde kal" çağrısı Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, 48 saatlik sokağa çıkma yasağına ilçede çok büyük oranda uyulduğunu söyleyerek aynı hassasiyetle ilçe halkının evde kalmalarını istedi.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, 48 saatlik sokağa çıkma yasağına ilçede çok büyük oranda uyulduğunu söyleyerek aynı hassasiyetle ilçe halkının evde kalmalarını istedi.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe halkına "evde kal sağlıklı kal" çağrısı yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında insanların evde kalması uyarılarına ağırlık verdiklerini dile getiren Kaymakam Keleş, hem belediye ekiplerinin hem de güvenlik ekiplerinin sık sık ilçe genelinde mahallelerde ve arazide çalışan çiftçilere "evde kal sağlıklı kal" anonsu yaptıklarını kaydetti.

Çubukluların 48 saatlik sokağa çıkma yasağında evlerinde kaldıklarını anlatan Kaymakam Keleş, kuralları ihlal eden 146 kişiye sokağa çıkma yasağı kapsamında idari para cezası uygulandığını aktardı.

Kaymakamlık Vefa Destek Ekibine iki gün boyunca 298 çağrı geldiğini ve vatandaşların başta ekmek, ilaç ve bir çok değişik taleplerinin karşılanarak adreslerine teslim edildiğini vurgulayan Kaymakam Keleş, şunları söyledi:

'"Hafta sonu olan 48 saatlik sokağa çıkma yasağımız sona ermiştir. Ancak, 65 yaş üstü yaşlarımız ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve 20 yaş altı gençlerimizin ve çocuklarımızın sokağa çıkma yasağı devam etmektedir. Bunun yanında çok zorunlu işi olmadığı sürece vatandaşlarımızın dışarı çıkmamaları gerekmektedir. Salgın hastalığın önlenmesi ancak bu tedbirlere ve emirlere uymakla mümkündür. Güzel ilçemizde hastalığın daha da yayılmasını önlemek bizim elimizde bunu ancak hep beraber başarabiliriz. Lütfen uyarıları dikkate alalım ve yasaklara uyalım."

Kaynak: AA