Çubuk ilçesinde vatandaşa ve esnafa aşure ikram edildi

Çubuk İlçe Belediye Başkanı Baki Demirbaş, esnafa ve vatandaşlara aşure dağıttı.

Çubuk İlçe Belediye Başkanı Baki Demirbaş, esnafa ve vatandaşlara aşure dağıttı.

Çubuk Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla Atatürk Parkı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinliğine katılan Belediye Başkanı Baki Demirbaş, vatandaşlara aşure ikram etti.

Parkta yapılan duanın ardından Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP İlçe Başkanı İhsan Mutlu ve sivil toplum kuruluşu başkanlarıyla burada vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Programın ardından Demirbaş, ilçe esnafını ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner