Çubuk ilçesinde vatandaşa ve esnafa aşure ikram edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çubuk ilçesinde vatandaşa ve esnafa aşure ikram edildi

Çubuk ilçesinde vatandaşa ve esnafa aşure ikram edildi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Çubuk İlçe Belediye Başkanı Baki Demirbaş, esnafa ve vatandaşlara aşure dağıttı.

Çubuk İlçe Belediye Başkanı Baki Demirbaş, esnafa ve vatandaşlara aşure dağıttı.

Çubuk Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla Atatürk Parkı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinliğine katılan Belediye Başkanı Baki Demirbaş, vatandaşlara aşure ikram etti.

Parkta yapılan duanın ardından Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP İlçe Başkanı İhsan Mutlu ve sivil toplum kuruluşu başkanlarıyla burada vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Programın ardından Demirbaş, ilçe esnafını ziyaret etti.

Çubuk ilçesinde vatandaşa ve esnafa aşure ikram edildi
Çubuk ilçesinde vatandaşa ve esnafa aşure ikram edildi
Çubuk ilçesinde vatandaşa ve esnafa aşure ikram edildi
Çubuk ilçesinde vatandaşa ve esnafa aşure ikram edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hamid Karzai Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Işın Karaca Haluk Levent Yıldız Tilbe
Spor Muslera Mesut Özil Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çubuk ilçesinde vatandaşa ve esnafa aşure ikram edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 16:51:51. #1.14#

title