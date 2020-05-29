Çubuk ilçesinde Kovid-19 sonrası ilk cuma namazı kılındı
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Çubuk ilçesinde Kovid-19 sonrası ilk cuma namazı kılındı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilmesinin ardından ilk cuma namazı, belirlenen yerlerde kılındı.

29.05.2020 18:41 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:46

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilmesinin ardından ilk cuma namazı, belirlenen yerlerde kılındı.

İlçede yağışlı hava nedeniyle daha önce belirlenen açık alanlar yerine Çubuk Kapalı Pazar Yerinde namaz kılınması için vatandaşlar bir araya geldi.

Namaz kılmaya gelenlerin görevliler tarafından ateşi ölçüldü, maske kontrolü yapıldı.

Seccadelerini yanlarında getiren vatandaşlar sosyal mesafe kuralına göre dezenfekte edilen alanda namazlarını kıldı. Daha sonra camilerin yeniden ibadete açılması ve uzun bir aradan sonra ilk cuma namazı kılınmasından dolayısıyla şükür kurbanı kesilerek dua edildi.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş da salgın sonrası kılınan ilk cuma namazında cemaatle saf tuttu.

Belediye Başkanı Demirbaş, iki aydır camilerden uzak olduklarını, sınırlı da olsa cemaatle namaz kılabildikleri için Allah'a şükrettiklerini söyledi.

Çubuk ilçesinde Kovid-19 sonrası ilk cuma namazı kılındı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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