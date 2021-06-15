Çubuk ilçesinde kadınlar atıkları sanata dönüştürüyor
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Çubuk ilçesinde kadınlar atıkları sanata dönüştürüyor

Çubuk ilçesinde kadınlar atıkları sanata dönüştürüyor
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde açılan kursta ev hanımları geri dönüşüm malzemelerini adeta sanat eserine dönüştürüyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde açılan kursta ev hanımları geri dönüşüm malzemelerini adeta sanat eserine dönüştürüyor.

Çubuk Halk Eğitim Merkezinde görevli usta öğretici Elif Doğan (42), geri dönüşüm ürünleri sanat eserine dönüştürmek için ahşap rölyef yapmayı öğrendi.

Ahşap rölyefi tamamen geri dönüşüm ürünlerinden yapmaya başlayan Doğan'ın eserleri beğenilmeye başlayınca Çubuk Halk Eğitim Merkezinde kurs açmaya karar verdi.

Doğan'ın verdiği kursa katılan kadınlar, atık malzemelerden yaptıkları ahşap rölyeflerle aile ekonomisine de katkı sağlıyor.

10 yıldır halk eğitim merkezlerinde el işleri konusunda usta öğreticiliği yapan Doğan, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi'ne destek olmak amacıyla kendisinin de atıklardan bir şeyler yapmaya başladığını söyledi.

Yaptığı araştırmalar sonucu ahşap rölyefle tanıştığını dile getiren Doğan, evde yaptığı eserlerin çevresi tarafından beğenilmeye başlamasının ardından eserlerinin bazılarını Çubuk Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Mescioğlu'na gösterdiğini ve onun da teşvikiyle kurs açtığını kaydetti.

Çok az bir maliyetle çok güzel eserler ortaya çıkardıklarını belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Bugün 18 kadın kursiyerimizle güzel ürünler ortaya çıkarıyoruz. Kursiyerlerimizin evlerindeki plastik, cam şişe, ahşap malzemeler, eski gazete, çam kozalağı, ip ve kumaş gibi çeşitli ürünleri işleyerek geçmişteki kültürümüzü, tarihimizi gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz. Atıklardan el emeği göz nuru ürünler ortaya çıkarıyoruz. Şimdiye kadar 20'ye yakın eser ortaya çıkardık. Bazıları iç mekan, bazıları dış mekan eserler. Kursiyerlerimiz hem tarihi gelecek nesillere aktarırken hem de yaptıkları birbirinden güzel eserleri satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor."

Usta öğretici Elif Doğan'ın ürünlerini görünce çok beğendiğini dile getiren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Mescioğlu da kursla atık malzemelerin geri dönüşüme kazandırılmasının sağlandığını dile getirdi.

Kursiyerlerden Merve Miyase Erdemir ise kursu sevdiğini ve bu çalışmayı sürdürmek istediğini belirtti.

Derya Metin de geri dönüşümden eserleri yapmanın kendisine terapi gibi geldiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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