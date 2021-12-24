Çubuk ilçesinde kaçak sigara ve tütün operasyonu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kaçak sigara ve tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede kaçak tütün ve sigara satıldığı ihbarı üzerine Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Bir markete yapılan baskında, 9 bin 500 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve satışa hazır 14 bin 800 kaçak sigara ele geçirildi.

İş yeri sahibi N.D. (44) ekipler tarafından gözaltına alındı.

Hakkında adli işlem başlatılan şüpheli N.D. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri

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