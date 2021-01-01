Çubuk ilçesinde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni yılın ilk gününde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni yılın ilk gününde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.
İlçede normal zamanlarda yoğunluk yaşanan Kıbrıs, Cengiz Topel Caddesi, Atatürk Parkı ve millet bahçesinde sakinlik hakim oldu.
Belediye ekipleri park ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı. Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.
Polis ve jandarma ekipleri, ilçedeki denetimlerini sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner