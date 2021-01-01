Çubuk ilçesinde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çubuk ilçesinde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

01.01.2021 20:01 | Son Güncelleme: 01.01.2021 20:04
Çubuk ilçesinde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni yılın ilk gününde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni yılın ilk gününde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

İlçede normal zamanlarda yoğunluk yaşanan Kıbrıs, Cengiz Topel Caddesi, Atatürk Parkı ve millet bahçesinde sakinlik hakim oldu.

Belediye ekipleri park ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı. Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.

Polis ve jandarma ekipleri, ilçedeki denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mehmet Nuri Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Çağla Şıkel Aleyna Tilki Kenan İmirzalıoğlu
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Çocuk Hisarcık Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çubuk ilçesinde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 20:04:44. #1.14#
title